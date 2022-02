Inter, Marotta: “Rinnovi di Brozovic e Perisic? Tutto bene”

Intercettato all’uscita dalla Lega calcio oggi, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha risposto così sui due giocatori croati

L’affascinante sfida contro il Liverpool di domani in Champions League, ma non solo. L’Inter è concentratissima sul presente, ma lavora anche costantemente al futuro, tra possibili colpi in entrata e soprattutto rinnovi di contratto. Su tutti quelli di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, due pilastri della formazione di Simone Inzaghi.