Marotta: “Lautaro? Vogliamo legarci lungamente. Sanchez? Contatti con lo United per…”

Prima del calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

“Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione avendo conseguito oggi la certezza virtuale di giocare in Champions League, anche se esiste la situazione delle contemporanee vittorie di Napoli e Roma nelle coppe. Questo è motivo d’orgoglio, ma l’asticella l’anno prossimo si alzerà nuovamente. Vogliamo alzare il livello del gruppo e ridurre quel gap che ancora abbiamo.

Sanchez? Abbiamo contatti con lo United per vedere se riusciamo in primis a prorogare la sua permanenza anche oltre il Getafe.

Il rinnovo di Lautaro? L’operazione rinnovo a fine stagione tocca diversi giocatori, soprattutto i più giovani con cui la società vuole legarsi lungamente. Lui è uno di questi, tra noi c’è un rapporto fiduciario. E’ contento di indossare questa maglia, noi siamo lusingati di averlo e al momento opportuno ci incontreremo. Chiesa? E’ un giocatore della Fiorentina oggi e forse lo sarà anche nei prossimi mesi. Non abbiamo assolutamente approcciato con loro e non abbiamo iniziato alcuna negoziazione. Massimo rispetto per il club e grandi meriti al ragazzo”.