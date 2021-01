Inter, Marotta: “Non faremo ricorso per la squalifica di Conte. Scudetto? Sarebbe falso se…”

Manca ormai poco al calcio d’inizio di Inter-Milan, derby di Coppa Italia in gara secca con in palio le semifinali. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato del match ai microfoni di Rai Sport: “Il nostro obbligo è dare il massimo per cercare di raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che non lottiamo per lo scudetto sarebbe falso. Squalifica Conte e Oriali? Situazioni del mondo del calcio. Le tensioni nel recinto di gioco portano anche ad incomprensioni. Non faremo ricorso”