Inter, Marotta: “Stagione appena all’inizio, ci vuole calma. Grande emergenza per il Covid”

Beppe Marotta predica calma. I risultati non sono all’altezza delle ambizioni dell’Inter, ma c’è tempo per rimediare. Questo il pensiero dell’amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset: “Stiamo patendo una situazione di grande emergenza che riguarda anche la società civile, con il Covid diventa difficile preparare partite e trasferte. Siamo appena all’inizio della stagione, per cui dico che ci vuole calma e pazienza in campionato e in Champions League”.