Inter, Marotta: “Stasera abbiamo due obiettivi. Il confronto? Merito di Inzaghi”

Spazio anche alle parole di Beppe Marotta nel pre partita di Viktoria Plzen-Inter di oggi pomeriggio. Queste le parole dell'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: "Quelle di stasera sono decisioni razionali in base agli impegni ravvicinati e alla rosa a disposizione. Credo sia giusta questa alternanza. La partita è importante, gli obiettivi sono due: ottenere il massimo per il risultato e una prestazione assolutamente positiva nell'ambito del discorso di affiatamento e ritorno alla vittoria che ci porta ad avere solidità e convinzione dei nostri mezzi".

Lautaro out per Udine?

"Non dobbiamo dimenticare che abbiamo impegni importanti come quello. In una rosa ci sono valori diversi, ma quelli che oggi vanno in campo danno garanzie per il tipo di match e di squadra da affrontare".