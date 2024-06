"Poi il mercato nerazzurro dipenderà dalle uscite. Se verrà ceduto Dumfries, arriverà un esterno, e se invece partirà Arnautovic si lavorerà sull'attaccante che andrà a sostituirlo. In difesa - ha aggiunto il giornalista esperto di mercato - ai dirigenti interisti piaceva Buongiorno. Ma il club non ha affondato il colpo perché ha altre priorità e c'è il Napoli pronto a portare a Conte il difensore". Sul mercato in uscita è stato anche aggiunto: "L'Atalanta (che spinge per Zaniolo.ndr) è interessato a Valentin Carboni, giocatore argentino dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Monza".