I nerazzurri hanno aperto la trattativa col club rossoblù per il portiere ma oggi i dirigenti nerazzurri hanno incontrato anche l'agente del portiere del Villarreal

L'Inter ha avviato due trattative per il vice Sommer. Lo ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio sottolineando che oggi c'è stato intanto un primo contatto ufficiale con il Genoa per Martinez "che con i piedi è molto bravo". La richiesta fatta dai rossoblù è di 18 mln e quindi si vedrà quando le parti si riaggiorneranno per cercare un'intesa.