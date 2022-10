Inter, così è maturata la svolta. Inzaghi ha cominciato a trovare le soluzioni

L'Inter torna a vincere in campionato in un campo storicamente complicato per la squadra nerazzurra. La doppietta di Dzeko regala a Inzaghi punti e sorrisi in attesa di un'altra trasferta difficilissima, quella di Barcellona. "Se non è la svolta, può essere l’inizio di un nuovo percorso per l’Inter, perché dentro la tempesta Inzaghi ha cominciato a trovare le soluzioni. La doppietta di Dzeko e la personalità del gruppo lo stanno spingendo fuori dalla crisi. Inzaghi, senza la creatività di Brozovic e il peso di Lukaku, sta riequilibrando l’Inter con mosse logiche", sottolinea il Corriere dello Sport. "Dimarco a sinistra, il tandem Calhanoglu-Mkhitaryan e Onana titolare, perché non è solo bravo con i piedi ma rispetto ad Handanovic oggi sembra possedere molta più energia tra i pali".