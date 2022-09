Inter, messaggio recepito: ora c’è un clima diverso. E il Toro va all’assalto dell’Udinese

Il discorso fatto da dirigenza e tecnico dopo il Bayern ha avuto l'effetto desiderato e il gruppo si è compattato

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo a pranzo in casa dell'Udinese. Dopo le vittorie contro Torino e Viktoria Plzen, la squadra di Inzaghi è chiamata a una sfida delicata contro una delle squadre più in forma del momento.

"Messaggio recepito dallo spogliatoio, il clima è completamente diverso ora rispetto a una settimana fa. La fiducia va tradotta in punti, ma il famoso colloquio post Bayern Monaco ha avuto l’effetto di compattare tutte le componenti. Udine è un bivio, certo. L’asse portante della squadra che Inzaghi mette oggi in campo è quella dello scudetto di due stagioni fa. Handanovic, Skriniar, Brozovic e Lautaro, soprattutto Lautaro. Toro riposato, dopo la panchina di Plzen. Toro motivato, perché il gol manca ormai da quattro partite e non è un’astinenza che fa piacere. Come se il derby avesse spento lui e l’Inter tutta", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Nei quattro anni nerazzurri l’argentino non ha mai abbandonato una certa tendenza agli alti e bassi: è l’ultimo step che ancora lo separa dai grandissimi attaccanti d’Europa, la continuità nella fase di realizzazione. Non che siano mai mancate le sue prestazioni, fin qui. Però l’Inter ha bisogno dei suoi gol. È sotto media, per uno che lo scorso campionato ha chiuso a quota 21 reti. E che non ha mai terminato un torneo in carriera con un numero di reti inferiore all’anno precedente. A Udine, a maggio, segnò un gol carico di rabbia: l’Inter pochi giorni prima aveva visto allontanarsi trequarti di scudetto, dopo la trasferta di Bologna (sì, altra trasferta) il Toro non voleva arrendersi", aggiunge il quotidiano.