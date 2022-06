Inter, il metodo del mago Marotta indebolisce le altre: pronto il prossimo colpo

L'amministratore delegato nerazzurro sta per mettere a segno un altro acquisto che conferma il suo modus operandi

Anche all'Inter ha confermato la sua abitudine, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Prima sistema gradualmente la rosa, poi tenta il jolly low cost dalla Roma con Aleksandar Kolarov, fino alla tripletta dello scorso anno: Hakan Calhanoglu parametro zero dal Milan, Edin Dzeko a spesa ridotta sempre dai giallorossi e Joaquin Correa dalla Lazio, pagato invece a prezzo di mercato. Ora è in arrivo Mkhitaryan dalla Roma per continuare la tradizione: l'Inter non spende nulla di cartellino, Simone Inzaghi si trova un calciatore già pronto all'uso e nella Capitale si devono preoccupare di colmare una lacuna non indifferente. Una sola operazione, tanti benefici. Firmato, il mago Marotta".