Inter-Milan, Inzaghi ha le idee chiare: scelta fatta in attacco, a destra…

La probabile formazione dell'Inter in vista del derby contro il Milan, in programma sabato: scelta fatta in attacco

Alessandro De Felice

Poco meno di 48 ore e sarà tempo di derby. Inter e Milan, una contro l'altra, in un match che mette in palio punti preziosi in chiave scudetto. Sabato alle 18 andrà in scena la stracittadina meneghina tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Pioli.

Il tecnico nerazzurro può sorridere. Nella giornata di oggi, Lautaro Martinez è arrivato a Milano grazie al volo charter organizzato direttamente dalla federazione argentina e si è allenato, in parte da solo e in parte con i compagni.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il 'Toro' farà coppia con Dzeko, mentre Sanchez si accomoderà in panchina. Il cileno ha dovuto fare scalo a Santiago del Cile, nella tratta tra La Paz e il capoluogo lombardo, e si allenerà solo domani, alla vigilia, col resto del gruppo.

Pochi dubbi per Simone Inzaghi in vista del debry della Madonnina:

"Handanovic in porta, terzetto titolare in difesa (Skriniar-De Vrij-Bastoni), consueto centrocampo con Barella e Calhanoglu ai lati di Brozovic. Sulla sinistra Perisic è inamovibile mentre sulla destra c’è l’unico possibile ballottaggio, anche se Dumfries pare nettamente favorito su Darmian".

Inzaghi studia la staffetta in avanti. Sanchez torna a Milano dopo la doppietta realizzata contro la Bolivia e può essere un fattore a gara in corso. Possibile avvicendamento durante la sfida al posto di Lautaro Martinez.