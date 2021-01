Inter-Milan, derby di Coppa Italia: la marcia d’avvicinamento all’incontro

MILANO – Gara secca, dentro o fuori. Un derby non avrebbe bisogno di ulteriori motivazioni eppure in una gara da dentro o fuori – oltretutto un derby – le aspettative crescono a dismisura. Antonio Conte fa melina, concentrazione tutta sul campionato, ma il tecnico nerazzurro – sconfitto nel primo derby di campionato – sa quanto è importante per la squadra, per la società e soprattutto per i tifosi, il passaggio del turno contro la rivale di sempre. Il tecnico interista dovrebbe concedere un turno di riposo ad Hakimi, ci sarà Darmian al suo posto con Perisic sulla sinistra. In difesa si rivede Kolarov mentre in attacco Sanchez affiancherà Lukaku.