Inter e Milan, Euroderby ora e nuovi gol in futuro: il prezzo per Retegui e Scamacca

Ecco gli obiettivi individuati da Inter e Milan per rinforzare i rispettivi reparti d'attacco in estate: il prezzo per Retegui e Scamacca

L’Euroderby di ritorno è il presente, ma Inter e Milan in queste settimane hanno iniziato a pensare anche al futuro. In particolare, a come rinforzare i reparti avanzati delle due squadre in vista della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sugli obiettivi dei nerazzurri e dei rossoneri, con un nome su tutti in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio.

Inter, Correa da sostituire — “Il club nerazzurro, soprattutto se dovesse tornare ancora in prestito Lukaku, con Lautaro Martinez punto fermo e Dzeko verso il rinnovo, lavorerà per completare il reparto con un elemento che prenda il posto di Correa, destinato a lasciare Milano, a titolo definitivo o anche in prestito per cercare di rilanciarsi. Il Milan, invece, ha bisogno di un nuovo centravanti che affianchi Giroud e gradualmente diventi lui il titolare, visto che il francese, arrivato spremuto a questo finale di stagione, a settembre compirà 37 anni e non potrà essere eterno. E contando il rendimento negativo di Origi e Rebic, sarà fondamentale per il club trovare il profilo giusto.

Retegui in pole — Da tempo l’Inter ha individuato in Mateo Retegui l’uomo su cui puntare. In lui il ds Ausilio e il vice Baccin rivedono un’opportunità simile a quella che nel 2018 portò l’Inter ad anticipare diversi club europei su Lautaro Martinez. Anche oggi la concorrenza è forte - su tutti l’Eintracht Francoforte -, ma la dirigenza nerazzurra si è mossa in anticipo, ha visionato dal vivo tantissime volte l’attaccante del Tigre, in Argentina, così come in occasione delle due gare di debutto in azzurro a marzo con Inghilterra e Malta, quando il ragazzo classe 1999 ha segnato due gol.

Fissato il prezzo — Retegui ha una valutazione di circa 20 milioni, prezzo che l’Inter confida di abbassare inserendo nell’operazione Facundo Colidio, partner di attacco di Retegui nel Tigre e prestato proprio dai nerazzurri al club argentino. In più l’Inter si sente forte per quanto concerne il gradimento del giocatore che vorrebbe venire in Italia anche per rimanere saldamente nel giro della nazionale. Ausilio ha strappato anche una sorta di “prelazione morale” all’entourage del giocatore e verrà avvertito prima che venga presa qualsiasi decisione sul suo futuro.

Scamacca per il Milan — Il file attaccante di Maldini e Massara per il Milan ’23-24 è invece molto più ampio. Sono tantissimi i giocatori che il Milan ha valutato e continua a visionare. Continuano a piacere molto in Ligue1 i vari Openda (Lens), Balogun (Reims, di proprietà Arsenal) ed Ekitiké (Psg), ma gli sguardi non si fermano lì. In Italia per esempio sono in corso ragionamenti su Arnautovic del Bologna, anche se l’età (34) e il carattere, potrebbero non giocare in favore dell’austriaco. Piuttosto negli ultimi giorni è tornato d’attualità un vecchio pallino, un classe 1999 come Retegui: Gianluca Scamacca. Voci inglesi lo danno di rientro in Italia, probabilmente anche in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20-25 milioni. Il Milan, che aveva pensato a Scamacca già nelle scorse annate, è interessato”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)