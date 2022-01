Inter-Milan ai raggi X: Inzaghi può spingere a sinistra. In mezzo jolly in corsa

Il focus a proposito della stracittadina milanese che mette in palio tre punti importantissimi in vetta alla classifica

Daniele Vitiello

E' iniziata la settimana di Inter-Milan. La stracittadina stavolta ha un peso maggiore del solito, perché accompagnata da una classifica che non lascia margine d'errore. Tre punti da un lato o dall'altro del Naviglio sposterebbero l'inerzia del campionato in maniera significativa, per cui le squadre non lasceranno nulla al caso. La Gazzetta dello Sport, attraverso il suo sito, ha proposto un focus dettagliato sui vari reparti.

A proposito dei nerazzurri, è già scritta la difesa che proverà a proteggere Samir Handanovic. Si legge sulla rosea: "Il trio è tornato ai livelli scudetto. Skriniar, De Vrij e Bastoni però a volte soffrono contro avversari veloci e lo slovacco soprattutto andrà aiutato da Barella e dal quinto di destra, sia esso Dumfries o Darmian. Anche perché da quella parte sfreccia pure Theo, assente all'andata per squalifica. De Vrij dovrà ingaggiare tanti duelli ad alta quota con Ibra, uno dei pochi a mettere davvero in difficoltà l'olandese nel gioco aereo. Bastoni, braccetto di sinistra e neo papà, dovrebbe poter spingere di più perché a destra Pioli schiera gli equilibratori Calabria, che ama anche entrare in mezzo al campo, e Saelemaekers".

Inzaghi ha le stesse certezze anche in mezzo al campo. Barella, Brozovic e Calhanoglu saranno il motore di un'Inter che vuole accelerare verso la seconda stella: "Il turco dovrà innescare le punte e inserirsi, ma anche affiancarsi a Brozovic in regia se Epic sarà asfissiato dal trequartista rossonero - all'andata lo fece Krunic, per sabato occhio alla sorpresa Kessie - e non potrà sempre dare fluidità alle uscite. A gara in corso, Inzaghi potrà anche giocarsi la carta Vidal, che durante la sosta è rimasto ad Appiano perché squalificato col Cile".

In attacco, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Edin Dzeko. Il motivo? Le condizioni di Lautaro e Sanchez andranno monitorate al termine degli impegni con Argentina e Cila. Con Correa squalificato, e Caicedo non al top, Inzaghi non ha alternative: "Il ballottaggio si riduce quindi a Lautaro e Sanchez, che però sono dall'altra parte del mondo e martedì notte scenderanno in campo con le rispettive nazionali. I due rientreranno giovedì mattina, quindi potranno al massimo svolgere una seduta a pieno regime in gruppo. Non è da escludere che Inzaghi studi una staffetta, con Caicedo da inserire nel finale per Dzeko o in caso di svantaggio". Inter-Milan si sta avvicinando.