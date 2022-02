Inter, derby anche sul mercato: è pole per Scamacca. Lo scenario per Kessié nerazzurro

Tra campo e mercato: duello infinito tra Inter e Milan, a San Siro ma anche sui tavoli delle trattative più calde

" Scamacca vuole restare in Italia e l’Inter da mesi corteggia il Sassuolo e manda messaggi al giocatore , ma ancora è solo un dialogo che non ha avuto i necessari approfondimenti. Un fatto è certo: se il Milan ritiene di andare a fondo in questa trattativa ha la possibilità di offrire condizioni di pagamento più agevoli per la società emiliana. E quel veto di Scamacca ad un trasferimento all’estero evidentemente favorisce la soluzione milanese. Siamo in una sorta di limbo, per ovvi motivi. Ma è altrettanto doveroso sottolineare che il corteggiamento di Beppe Marotta sinora ha garantito ai campioni d’Italia un sicuro vantaggio su questo fronte . Il Milan (se vuole) deve in questa fase rincorrere", si legge sul quotidiano.

Ma il derby di mercato tra Inter e Milan non si ferma all'attaccante di proprietà del Sassuolo. Occhio anche a un possibile Calhanoglu-bis, di cui parla oggi sempre la rosea: "E veniamo al capitolo Franck Kessie. È ormai evidente che il centrocampista ivoriano non ha più un dialogo costruttivo con i dirigenti rossoneri. Impuntature pericolose che vanno al di là del reale divario economico tra domanda ed offerta. In questi mesi si è parlato di tante soluzioni all’estero, mentre l’opzione interista è rimasta vaga: anche perché in viale della Liberazione (fanno notare) non c’è la possibilità di concedere ingaggi faraonici. Ma anche in questo caso bisogna fare attenzione all’effetto last-minute. Poniamo che i nerazzurri si trovino nella condizione di vendere un loro centrocampista di punta, allora, sarebbe più semplice confezionare una proposta competitiva per il motore milanista. In questo momento tutto è ancora in sospeso. Eppure l’ingresso in scena interista non va sottovalutato".