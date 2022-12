Inter, la missione di Lukaku: oggi prova del 9. Dagli spifferi di Appiano emerge una cosa

Dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni, Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l'Inter in vista dell'inizio del campionato. Dopo gli 88' giocati contro la Reggina, Big Rom anche contro il Sassuolo sarà in campo dal 1'. Minuti importanti da mettere nelle gambe per ritrovare la forma migliore. "Per lui il test contro i neroverdi non è una semplice amichevole, ma la prova del nove decisiva per convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui anche per il big match di campionato contro il Napoli il 4 gennaio", sottolinea Tuttosport.

"Dagli spifferi di Appiano Gentile emerge che "Big Rom" si sia presentato al centro d’allenamento nerazzurro più carico che mai. Il calciatore sa perfettamente che sin qui, anche se non per colpa sua, ma per i vari problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo, non ha potuto dimostrare il proprio valore. Motivo per cui si è promesso, per il proprio bene e per tutti quei tifosi che sognano di vederlo nuovamente determinare in serie A, di dare più del 100%, in allenamento, amichevole e partite ufficiali. Sei mesi a tutto gas, per convincere pure, qualora ce ne fosse bisogno, che l’Inter ha bisogno di lui, quanto lui dei colori nerazzurri".