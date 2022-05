FCIN1908 – Mkhitaryan ha accettato l’offerta dell’Inter: se non c’è rilancio Roma si chiude

Henrikh Mkhitaryan sarà, dopo André Onana, il secondo rinforzo dell'Inter in vista della stagione 22-23. Arrivano conferme sull'accordo

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it , le parti hanno raggiunto un'intesa biennale, da sottoscrivere dopo le visite mediche di rito. Solo un estremo rilancio della Roma potrebbe cambiare le carte in tavola, benché l'ok dell'entourage dell'armeno all'Inter sia già arrrivato.

Mkhitaryan, che arriverà dunque a Milano a parametro zero, firmerà a tre milioni di euro netti a stagione. Un nuovo rinforzo per Inzaghi, un'Inter che si muove decisa verso il futuro: colpo Mkhitaryan per i nerazzurri.