Inter, Mkhitaryan costa molto meno: Decreto Crescita sì, solo 4,9 mln lordi

Il colpo Mkhitaryan, per l'Inter, è un colpo relativamente a basso costo. Oltre a non pagare niente per il cartellino, l'Inter usufruirà anche del Decreto Crescita per l'armeno. Dando per buone le indiscrezioni che vogliono lo stipendio netto del centrocampista attestarsi a quota 3,8 milioni di euro netti, il lordo sarebbe appena di 4,9 milioni, come confermano i calcoli di Calcio e Finanza.