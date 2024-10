Questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare il Torino. Una gara che servirà a certificare lo stato di salute dei nerazzurri

Questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare il Torino. Una gara che servirà a certificare lo stato di salute della squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa. "Se i principi di gioco sono i punti fermi di un allenatore, la strategia varia a seconda delle scelte e anche dell’avversario. Quello che non dovrebbe cambiare, è il risultato, o almeno il modo in cui si tenta di ottenerlo. Il tecnico dell’Inter se la gioca alla grande con l’emergente Motta e con Conte, il cavallo di razza (di ritorno) che tiene il ritmo dei colleghi più giovani come ha fatto ieri contro Fabregas", sottolinea il Corriere della Sera.