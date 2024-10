Inter, rivoluzione in Curva: le tante decisioni per cancellare subito il passato

Non sarà per nulla facile, ma un tentativo serio deve essere fatto. Il tifo organizzato dell'Inter prova a ripartire dalle macerie di questo periodo, senza però la zavorra che l'ha trascinato sulle prime pagine dei giornali. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Ora il “direttivo” che pensava solo ai soldi è stato cancellato: l’accusa è di associazione a delinquere con l’aggravante dei metodi mafiosi. Sono finiti tutti in carcere e nessuno dei veri tifosi di curva li vorrebbe più vedere al Baretto, il ritrovo sotto la Curva Nord. Così giovedì sera, nel corso della consueta riunione, i sopravvissuti hanno cercato di capire come ripartire".