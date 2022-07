Inter-Monaco, borsino: gioiello Asllani. Difesa, non solo Bremer. Dzeko opaco

Ovviamente non può essere in condizione. E si vede. Lento nei movimenti e nelle idee

Darmian-D'Ambrosio-Dimarco non giocheranno probabilmente mai più insieme. Nessun difensore centrale di ruolo e si vede. Grande difficoltà per tutto il primo tempo. E questo fa capire perchè l'Inter non voglia solo Bremer: i colpi in difesa saranno due. E servono