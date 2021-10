Inter, Moratti: “Nuova Calciopoli? Non siamo a quei livelli. Ma anche col Var…”

Le parole dell'ex presidente: "Se ci fosse stata la tecnologia in campo durante la partita dello scontro Iuliano-Ronaldo, nemmeno ci avrebbero concesso il rigore"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole in merito alle ultime vicende arbitrali: "Nuova Calciopoli? No, quello era un sistema ben articolato e pensato. Non siamo a quei livelli. Però devo dire che anche con il Var, decide sempre una persona. Quindi questo mi fa pensare che se ci fosse stata la tecnologia in campo durante la partita dello scontro Iuliano-Ronaldo, nemmeno ci avrebbero concesso il rigore. Duello scudetto Napoli-Milan? Beh, io ho il Napoli nel cuore.