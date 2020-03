Sky – Inter, ecco quante partite salterà Moses. Conte per il Napoli decide di puntare su…

Mentre i vertici del calcio continuano a cercare una soluzione alla scellerata decisione della Lega di Serie A di rinviare parte della 26a giornata di campionato, l’Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di ritorno al San Paolo contro il Napoli di giovedì. Da registrare, nelle ultime ore, lo stop per Victor Moses, che ha accusato un problema muscolare che, secondo Sky Sport, lo terrà lontano dai campi almeno per le prossime due partite.

Chi resta fuori e non lavorare con il gruppo è anche Stefano Sensi, che di sicuro non ci sarà contro il Napoli. La partita d’andata a San Siro resta la sua unica partita da titolare nel 2020. Certo, invece, il rientro di Handanovic. Ma non è il solo titolare sul quale Conte ha deciso di puntare. Sky, infatti, riferisce che l’allenatore nerazzurro quasi sicuramente si affiderà a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco per provare a rimontare lo 0-1 al Meazza e ottenere la finale di Coppa Italia.

(Fonte: Sky Sport)