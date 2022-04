Inter, la mossa da maestro di Inzaghi può decidere il finale di stagione

Il focus di Sport Mediaset sui nerazzurri dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia che consolida l'ottimo momento

Simone Inzaghi ha ritrovato il piglio e i gol di Lautaro Martinez nello scorcio decisivo della stagione. Una notizia ottima per il tecnico nerazzurro, che con una sua scelta ha propiziato la riscossa dell'argentino. Lo sottolineano a Sport Mediaset nel focus dedicato all'Inter: "Una mossa da maestro da cui potrebbe dipendere il futuro dell'Inter l'ha Inzaghi ideata a La Spezia, sorprendendo tutti con l'esclusione di Lautaro. La panchina ha provocato la reazione rabbiosa dell'attaccante, in gol contro i liguri e per due volte nel derby di Coppa Italia col Milan. L'esplosione del Toro potrebbe essere decisiva per il finale di stagione nerazzurro".