L'Inter è sempre molto vigile sul mercato dei parametri zero e dopo Zielinski e Taremi vorrebbe completare l'opera con un tassello in difesa: e il nome che fa gola è quello di Nacho Fernandez , che lascerà il Real Madrid a fine contratto a giugno. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Al momento, nel suo cuore c’è una preferenza rotonda per il futuro: gli Stati Uniti, una tappa di alleggerimento in Mls dopo tante battaglie europee. A questa Inter ambiziosa e attentissima alle occasioni adesso tocca riaccendere i sentimenti di Nacho e, magari, convincerlo a fare un ultimo giro di giostra da queste parti. Raccontano che lo spagnolo sia semplicemente in cerca di nuovi stimoli e non solo di mete esotiche, e che da sempre segua con attenzione la Serie A: per questo l’opera di persuasione sarà pure difficile, ma non è certo impossibile .

L’occasione di arruolare a parametro zero un giocatore con questo pedigree non può lasciare indifferente nessuno, figurarsi un club che ha trasformato in arte la caccia allo svincolato: Taremi e Zielinski, freschi freschi, sono solo gli ultimi della casa. Almeno in teoria, però, la possibilità di fiondarsi su Nacho (per provare a fargli rivedere i progetti americani...) potrebbe confliggere con i progetti della società sulla difesa per la prossima stagione: l’intendimento generale era, infatti, di non toccare un reparto perfettamente funzionante e di concedere un anno ancora a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il primo titolare 36enne e il secondo ormai riserva 32enne. In realtà, però, il difensore madrileno è un caso a sé, vola sopra ogni considerazione di bottega proprio per il suo status “differente”: impossibile trovare in giro un difensore capace di fare un paio di ruoli in un pacchetto a tre e che sia poi dotato di simile esperienza internazionale e abitudine alla vittoria.