Da esubero a risorsa: Inter, cambiano i piani su Nainggolan. In arrivo anche il rinnovo?

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan: il centrocampista belga, tornato al Cagliari la scorsa estate, a fine stagione rientrerà all’Inter per fine prestito, in attesa di conoscere la prossima tappa della sua carriera. Le parole di Piero Ausilio lasciano spazio alla possibilità che il Ninja possa avere una seconda chance in nerazzurro, dopo essere stato messo alla porta solamente un anno fa: secondo il Coriere dello Sport, la dirigenza interista potrebbe anche avere in mente nuovi piani per l’ex Roma.

CAMBIO DI PIANI – “Il giocatore proverà a dimostrare di essere ancora un punto di riferimento e un valore aggiunto per il Cagliari, ma il suo messaggio non resterà confinato all’interno dell’Isola. Antonio Conte e i dirigenti nerazzurri saranno tra i destinatari con la più alta priorità, anche perché il loro orientamento sembra cambiato rispetto a qualche mese fa. In un mercato che non permetterà grandi follie, sarà difficile incassare parecchio da un giocatore come Nainggolan ed ecco perché tenerlo in nerazzurro potrebbe essere una soluzione. Sarebbe un grande motivo di riscatto per il giocatore anche se in questo caso si ritroverebbe tra due fuochi. Da una parte c’è l’Inter che farebbe valere il contratto fino al 2022 e magari potrebbe pensare ad un prolungamento per blindarlo e pensare ad una cessione solo in futuro, ma dall’altra c’è il cuore che è diventato a tinte rossoblù“.