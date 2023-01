Inter-Napoli, le mosse di Inzaghi: gabbia per Kvaratskhelia e ‘piano Champions’

In questo senso, Simone Inzaghi sta preparando una vera e propria gabbia per fermare Kvara con Skriniar, Dumfries e Barella protagonisti.

"L’ingranaggio più importante, evidentemente, è Skriniar. Sarà lui, infatti, il marcatore in prima battuta di Kvara, quello che affronterà il pericolo faccia a faccia. Lo slovacco dovrà stare attento a non allargarsi eccessivamente, aprendo un pericoloso varco nella linea arretrata interista" spiega il Corriere dello Sport.

"Insieme a questa nuova edizione della gabbia, più in generale, per mettere in difficoltà il Napoli, sarà fondamentale l’atteggiamento. L’Inter avrà bisogno di compattezza e resistenza, nel senso che, con ogni probabilità, quella dei nerazzurri potrà essere una gara di attesa, studiata per sfruttare gli spazi che si apriranno grazie al recupero del pallone e quindi con le ripartenze".