LIVE – Inter-Napoli 0-0: torna la LuLa, fuori Eriksen. Conte non vuole cali di tensione

MILANO – Big match al Meazza. L’Inter riceve il Napoli alla Scala del calcio nell’incontro di cartello di giornata. Antonio Conte non stravolge l’Inter confermando la difesa mentre in attacco torna Lautaro dal primo minuto accanto a Lukaku. Panchina per Hakimi recuperato in extremis, spazio a Darmian e Young sulle corsie esterne con Gagliardini-Brozovic e Barella comporre la diga di centrocampo

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto Uomo: Fourneau.

VAR: Calvarese.

Assistente VAR: Del Giovane