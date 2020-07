LIVE, INTER-NAPOLI 1-0: piazzato di D’Ambrosio, nerazzurri avanti!

MILANO – Ultima gara di campionato al Meazza per l’Inter di Antonio Conte che affronta il Napoli. Il tecnico nerazzurro ripropone in attacco il tandem Sanchez-Lukaku con Lautaro che finisce in panchina, insieme a Eriksen, entrambi titolari contro il Genoa nell’ultima gara. In difesa si rivede De Vrij con Bastoni e D’Ambrosio. Barella-Brozovic la diga di centrocampo con Borja Valero alle spalle del tandem offensivo.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 5 Allan, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 11 Lozano, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 34 Younes, 68 Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Del Giovane, Prenna.

Quarto Uomo: Prontera.

VAR e Assistenti VAR: Irrati, Galetto.

SQUALIFICATI

Inter: Gagliardini (1)

Napoli: Mertens (1)

DIFFIDATI

Inter: de Vrij, Valero, Vecino

Napoli: Zielinski