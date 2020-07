Verso Inter-Napoli, la probabile formazione nerazzurra: Conte presenta cinque novità

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri scenderanno in campo domani sera al Meazza contro il Napoli nel penultimo turno di questo campionato. Nel consueto 3-5-2 si rivedranno in difesa Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, rimasti in panchina contro il Genoa. Spazio in mezzo per Niccolò Barella, rientrante dalla squalifica e pronto a schierarsi al fianco di Brozovic, considerando anche la squalifica di Gagliardini. Cambiano anche entrambi gli esterni, con Candreva e Young pronti a prendere il posto di Moses e Biraghi. Sulla trequarti solito ballottaggio tra Borja Valero ed Eriksen, con l’ex Tottenham in vantaggio al momento sullo spagnolo, come riferiscono i colleghi di Sky Sport. In avanti sarà Alexis Sanchez a far coppia con Romelu Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.