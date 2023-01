Inter-Napoli, probabile formazione: attacco, Inzaghi ha scelto. Difesa e fasce…

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista del big match Inter-Napoli

Con molta probabilità Simone Inzaghi punterà sulla coppia Dzeko-Lukaku per scardinare la difesa del Napoli. Con Lautaro che si allena ad Appiano solo da pochi giorni, il tecnico dell'Inter è intenzionato a schierare i due 'giganti'. In difesa Acerbi dovrebbe prendere il posto di de Vrij, non al meglio della forma.