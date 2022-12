L’Inter e la lista di nomi per la porta: “La verità è che dipende tutto da un nome”

"Fateci caso: all’Inter vengono accostati tutti i portieri prevedibilmente a parametro zero dalla prossima estate, basta scorrere la lista per memorizzare che in un modo o nell’altro sono in orbita nerazzurra. La verità è un’altra: prima di qualsiasi passo, l’Inter vuole capire bene cosa intenderà fare Handanovic. È una ineccepibile questione di riconoscenza, anni di fedeltà e attaccamento alle spalle.

Dipende da Handanovic

Se Handanovic decidesse di restare, con condizioni economiche compatibili con il ruolo di vice, avrebbe la precedenza. Altrimenti si cercheranno soluzioni convenienti, partendo dal presupposto che uno come Sommer - in scadenza con il Borussia Monchengladbach - accetterebbe proposte solo per fare il titolare e non la comparsa. Quindi bisognerebbe rivolgersi altrove, a meno che non entri in discussione Onana per una grande plusvalenza essendo arrivato a parametro zero, ma non ci sono tracce in tal senso. E per il resto bisogna aspettare le valutazioni definitive firmate Handanovic", si legge.