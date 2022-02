Un’ora non basta: l’Inter crea più di tutte e non concretizza, ma è ancora prima

L'Inter domina per un'ora il derby, ma poi si fa recuperare dal Milan. La squadra di Inzaghi crea tanto, ma non è cinica

Andrea Della Sala

Dopo il primo tempo di ieri sera contro il Milan, nessuno in casa Inter si aspettava di uscire da San Siro con zero punti. La squadra di Inzaghi ha a lungo controllato la gara, creato occasioni, ma non ha chiuso e alla fine la partita è da archiviare come una grossa occasione sprecata. Ora arriva la Roma in Coppa Italia, poi Napoli e Liverpool, non c'è tempo per piangersi addosso, ma bisogna riprendere subito il cammino.

"La squadra di Inzaghi è prima in serie A per occasioni create ma è dodicesima per occasioni sfruttate. Come nel derby d’andata o nell’1-1 con la Juve, come con il Real Madrid a San Siro. L’Inter crea tanto, sia in termini di gioco che di occasioni, ma poi a volte non concretizza. Altro aspetto su cui riflettere: la seconda sconfitta in campionato assomiglia alla prima con la Lazio il 16 ottobre. Un’ora abbondante di superiorità e poi gol subito con episodio dubbio nervosismo e black-out", spiega Sky Sport.

"In più c’è la questione cambi che col Milan non hanno pagato. Ma una frenata, seppur brusca, non può rovinare quanto di buone Inzaghi sta facendo. La squadra gioca bene, ha perso solo due volte, è prima e in corsa ovunque, ha vinto la Supercoppa e ha dei singoli come Brozovic, Perisic, solo crampi per lui, e Calhanoglu che stanno brillando con continuità. E l'Inter ha tifosi che restano vicino alla squadra anche in giorni più complicati. Alla Pinetina regali di compleanno per festeggiare De Vrij e Barella e in più chiacchiere o frappe per Gosens e Brozovic. Per addolcire il momento e ricordare che l’Inter rimane prima", aggiunge il portale sportivo.