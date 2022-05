Inter, non solo Bayern su Dumfries. Inzaghi si gode l’ultima novità dell’olandese

L'esterno sbarcato la scorsa estate ad Appiano Gentile è riuscito nell'impresa di far dimenticare Achraf Hakimi

Denzel Dumfries è ormai una delle certezze nello scacchiere dell'Inter di Inzaghi. Dopo un fisiologico periodo di ambientamento, l'olandese ha sconfitto lo scetticismo di parte dell'ambiente ed è diventato titolare inamovibile. Il percorso di crescita di questi mesi ha fatto le fortune del tecnico nerazzurro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Non poteva sapere neppure lui dell’evoluzione tattica che ci sarebbe stata con Dumfries. Da esterno ad ala, è stato il primo passaggio, per la verità quasi naturale. Oggi l’olandese è quasi sempre il calciatore dell’Inter con la posizione media più avanzata della squadra. E nel repertorio tattico Inzaghi ha aggiunto ultimamente un movimento a tagliare verso il centro del campo che porta spesso e volentieri Dumfries ad agire da prima punta vera e propria: il gol segnato a San Siro contro la Roma è l’esempio perfetto, dopo un movimento studiato in settimana ad Appiano".

Il profilo dell'olandese è finito inevitabilmente sul taccuino di alcune big europee, ma la testa in questo momento è solo sull'Inter. Prosegue la rosea: "Quel che rende pericoloso l’esterno è evidentemente lo strapotere fisico, oltre alla velocità. L’Inter senza di lui perde molto, Udine in questo senso è stata una conferma. Ecco perché domani l’olandese tornerà titolare. Inzaghi vuole giocarsela in maniera offensiva, aggiungendo gol e occasioni, piuttosto che pensando a coprirsi. Dumfries è un calciatore di stampo europeo: non è un caso che il Bayern - ma non solo - abbia messo gli occhi su di lui. Se lo gode Inzaghi, adesso. Vuole sfruttarlo al massimo".