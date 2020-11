Vidal, la decisione dell’Inter. Ieri una sola nota positiva. Eriksen? Marotta e Ausilio…

Tra le poche note positive il ritorno in campo di Stefano Sensi . “Il suo può essere un recupero assai importante perché Eriksen di fatto è ai titoli di coda. Dopo le frasi dal sapore di addio di domenica di Marotta, contro il Real Conte lo ha mandato in campo negli ultimi 4 minuti. E’ sembrata una punizione per il danese triste che non ha lasciato il segno nella sua esperienza italiana e che adesso deve trovare un’altra formazione a gennaio. Non facile per i dirigenti di viale della Liberazione che lo hanno a bilancio per 22 milioni. Marotta e Ausilio cercheranno uno scambio (con l’Arsenal? con il Psg?) per risolvere il problema”.