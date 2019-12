Inter, la situazione finalmente si ribalta: e per Napoli arriva la notizia più bella

Dopo mesi di emergenza, ora i tifosi dell’Inter possono finalmente sorridere: Alexis Sanchez, Nicolò Barella e Stefano Sensi sono ormai rientrati praticamente a pieno regine. E, come si legge su La Gazzetta dello Sport, arriva dunque la notizia più bella: “Al San Paolo, nel big match della Serie A la sera della Befana, l’Inter capolista avrà quindi tante opzioni in più rispetto alle ultime settimane. Già contro il Genoa si è rivisto finalmente Stefano Sensi, in campo per 19’. Ma con tutta probabilità nella lista dei convocati torneranno anche Sanchez e Barella. L’attaccante cileno manca da una vita per colpa dell’infortunio alla caviglia sinistra con il Cile: ultima partita contro la Samp il 28 settembre, match chiuso con il gol e con l’espulsione. L’ex Cagliari, invece, è out da fine novembre per colpa dell’infortunio al ginocchio destro. Riaverli (finalmente) in gruppo per Conte sarà importantissimo nel duello scudetto con la Juve”.