FCIN1908 / Inter, sospiro di sollievo: ecco le prime notizie sull’infortunio di Skriniar

Milan Skriniar ha fatto trattenere il fiato a tutti i tifosi dell'Inter. Il suo infortunio in Slovacchia-Kazakistan ha fatto temere problemi al ginocchio per il pilastro della difesa nerazzurra. Ma così non è. Secondo quanto appurato in questi minuti da Fcinter1908, dovrebbero essere esclusi problemi al ginocchio. Si tratterebbe di un problema muscolare, presto previsti gli accertamenti.