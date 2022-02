Inter-Liverpool, la notte di Vidal: carisma, personalità da guerriero. Arturo vuole il riscatto

E' una notte da grandi guerrieri, da giocatori capaci di mettere in campo storia, carisma e personalità: una notte per Arturo Vidal

E' una notte da grandi guerrieri, da giocatori capaci di mettere in campo storia, carisma e personalità. Quelle notti in cui alti e bassi devono necessariamente essere messi da parte per fare spazio alla voglia di scrivere nuove pagine indimenticabili. Insomma, una notte perfetta per Arturo Vidal e la sua voglia di riprendersi l'Inter . Il centrocampista cileno, titolare domani sera contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha l'occasione per riscattare un'esperienza a Milano che fin qui gli ha riservato più ombre che luci:

"Se non ora, quando? Nella partita delle partite, ecco l’occasionissima per riprendere in mano una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative. Del resto, quando Antonio Conte ha convinto la dirigenza dell’Inter ad acquistare Arturo Vidal, lo aveva fatto proprio in prospettiva di partite così. Nessuno più di Vidal è adatto per una sfida così, per rispondere colpo su colpo alla pressione e alla grinta del Liverpool. E viene in mente una vecchia intervista rilasciata proprio da Conte, nella quale l’ex tecnico dell’Inter spiegò l’importanza di un giocatore come Vidal: «Con Arturo in campo, si può andare in guerra contro chiunque». Ecco, domani è serata da battaglia, da cuori forti e coraggiosi", si legge sulla Gazzetta dello Sport.