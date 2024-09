Potrebbero esserci novità importanti in chiave formazione in vista della partita dell'Inter contro il Manchester City. Matteo Barzaghi, inviato di Skysport, ha parlato delle sensazioni della vigilia riferendosi alla possibilità che Lautaro Martinez non giochi da titolare nella sfida contro gli uomini di Guardiola.

Dovrebbero quindi partire dal primo minuto in attacco Thuram e Taremi: l'argentino riposerebbe visto la condizione non ottimale e visto che l'Inter è attesa sicuramente da una sfida impegnativa fin dai primi minuti della gara. Altre novità potrebbero esserci in difesa e in mezzo al campo con Bisseck che scalpita e potrebbe prendersi un posto accanto ad Acerbi e Bastoni (al posto di Pavard) a e a centrocampo Zielinski potrebbe giocare al posto di Mkhitaryan. A destra potrebbe esserci Darmian al posto di Dumfries. A sinistra Carlos Augusto vista l'assenza di Dimarco.