"Lautaro? È il nostro capitano, non ha segnato in queste partite, ma non dimentichiamo che è arrivato con un mese di ritardo rispetto ai suoi compagni. Ha lavorato bene quella decina di giorni che ci portava a Genova, poi purtroppo ha avuto un problema. Ritornerà sicuramente a segnare e a fare tanti gol. Se l'Inter può vincere la Champions? Noi partiamo sempre per vincere, mi piace questa mentalità con i ragazzi. Quest'anno sappiamo che tipo di avversari ci sono in Champions, ma noi da domani sera partiamo con tutte le nostre forze per fare un grande esordio".