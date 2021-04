L’Inter gioca male? I numeri dicono altro, Conte al top anche in Europa

Nelle ultime settimane sono arrivate tante critiche al gioco dell'Inter, ma i numeri dei nerazzurri esaltano il lavoro fatto da Conte

L'Inter sta dominando il campionato italiano, ma per molti non basta. Nelle ultime settimane in tanti hanno espresso giudizi sul gioco dell'Inter, sul contropiede della squadra di Conte e sulla mentalità poco europea dei nerazzurri. A rispondere a questi giudizi e a queste critiche ci sono i numeri. L'Inter domina in Italia, ma anche nel confronto con le altre capoliste dei top 5 campionati europei, i numeri esaltano il lavoro di Conte.

Maggior numero di punti conquistati, 74 come il City ma con due partite in meno disputate. Così come per il distacco dalle inseguitrici, sia Conte che Guardiola sono a +11 su United e Milan, ma i Red Devils hanno una partita in meno rispetto ai Citizens. Solo in due dati non eccelle l'Inter di Conte: i gol fatti dove il Bayern comanda con 80 reti segnate (nerazzurri secondi con 69) e i gol subiti dove la squadra migliore di tutte è il Lilla con soli 19 reti al passivo. Niente male per una squadra che gioca male...