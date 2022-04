Inter, c’è un numero che da lunedì gira ad Appiano. Per Inzaghi vale lo scudetto

Il tecnico nerazzurro ha messo nel mirino una cifra da raggiungere entro fine stagione: basterà ripetere i risultati dell'andata

Stando al focus proposto dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha un numero in mente che vorrebbe dire tricolore. Si legge: "Il tecnico dell'Inter sa far di conto e ha cerchiato una cifra in rosso: 85. come i punti da fare per aggiungere una stella accanto alla prima. Il numero è indicativo e il futuro imperscrutabile, soprattutto in questo campionato pazzo. ma per l'Inter è quello il punteggio da raggiungere a fine campionato per essere praticamente certa dello scudetto-bis".