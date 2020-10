Inter, già 27 mln di sponsor regionali per il 2021. Il club: “Potenziali nuovi partner che…”

Giornata di bilanci per Inter, Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv dell’Inter. E tra le righe del bilancio diffuso oggi, emergono anche dettagli particolarmente interessanti per il futuro a breve termine della società, rallentata nella crescita dalla crisi legata al Covid.

Alcuni contratti di sponsorizzazione che l’Inter pensava di chiudere nel secondo semestre fiscale 2019/2020 (da gennaio a giugno) sono stati invece bloccati dallo stop ai campionati e dall’emergenza Covid, che ha rallentato accordi che l’Inter pensava di chiudere già nello scorso bilancio.

“L’impatto negativo della pandemia ha complicato la chiusura di una serie di contratti di sponsorizzazione nel secondo semestre. Nonostante questo, abbiamo firmato un importante nuovo accordo regionale con SDY Sport (azienda di gaming online diventata partner ufficiale dell’Inter ndr) e la cifra complessiva di sponsor regionali per l’anno fiscale 2021, incassata alla data attuale, ammonta a 2 milioni di euro sopra il minimo garantito dall’agenzia di marketing I-Media, che è pari a 25 milioni (quindi contratti firmati, per ora, per 27 milioni di euro dall’Inter ndr)”, si legge nel bilancio di Inter, Media and Co.

Ma c’è spazio, nel resoconto, anche per eventuali accordi futuri. L’Inter, infatti, fa sapere che ci sono “una serie di potenziali nuovi partner commerciali, con contratti che, se finalizzati, potrebbero partire già prima della seconda metà dell’anno fiscale 2021”.

Quindi prima del prossimo gennaio, l’Inter conta di chiudere nuove intese in ambito commerciale. Intese che potrebbero rilanciare il club nerazzurro in quel processo di crescita, dal punto di vista dei ricavi, che ha subito un inevitabile stop in questo 2020 segnato dalla pandemia.