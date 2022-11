Inter, occasione Sosa: Stoccarda in crisi e costretto a venderlo. E su Gosens…

Il nome di Borna Sosa non è nuovo dalle parti di viale della Liberazione: l'Inter osserva da tempo l'esterno sinistro croato, ma ha scelto fin qui di puntare su altri profili. Le loro strade, tuttavia, potrebbero incrociarsi in futuro: la fascia mancina nerazzurra, dopo la partenza di Perisic, non ha ancora trovato un padrone definitivo, nonostante le buonissime prestazioni di Dimarco, e l'eventuale partenza di Gosens libererebbe una casella nella rosa interista. Il tutto aiutato da una particolare situazione che si sta vivendo a Stoccarda.

Gosens ago della bilancia

Un vero e proprio assist per l'Inter, che già in passato aveva provato a mettere le mani sul croato. Per intavolare una trattativa, tuttavia, non basta l'apertura dello Stoccarda: prima serve l'addio di Robin Gosens, scivolato sempre più indietro nelle gerarchie di Inzaghi e possibile partente già a gennaio. L'esterno tedesco ha diverse proposte dalla Bundesliga, ma prima di lasciarlo andare la dirigenza nerazzurra deve ottenere almeno una cifra pari a quella che destinerebbe per Sosa.