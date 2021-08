Sky – Offerti 70 mln per Lautaro: per l’Inter è fuori dal mercato. Arriva Dzeko

I nerazzurri si tengono stretti il Toro e si preparano ad accogliere l'attaccante bosniaco, in arrivo dalla Roma

Lautaro Martinez non si tocca, Edin Dzeko è in arrivo . Una domenica di notizie molto importanti per l’ Inter , che ha vinto 2-0 in amichevole contro il Parma e ora si prepara ad accogliere un nuovo attaccante visto l’imminente addio di Romelu Lukaku . Queste le novità sul Toro, ma anche sul bosniaco, in arrivo direttamente da Sky Sport.

Ecco le parole di Marco Demicheli: “Lukaku probabilmente già domattina lascerà Milano per Londra, svolgerà le visite mediche col Chelsea. L’Inter ha ricevuto offerte per Lautaro anche nelle ultime ore, prima dall'Atletico e poi dal Tottenham da 70 milioni, i nerazzurri ne chiedevano 90, prima, ora non li chiedono più perché è fuori mercato. L’Inter vuole trattenerlo dopo l’addio di Lukaku. Chi giocherà al suo fianco nella prossima stagione? C’è spazio e volontà di prenderne due, uno che arriverà è Dzeko, questa volta per davvero. La Roma aspetta di capire su chi puntare come sostituto, per il futuro, Mourinho vuole un attaccante di personalità. Poi l’Inter vuole una punta da 40/50 milioni, Zapata e Correa sono i nomi, ma Duvan piace anche all’Atletico come Lautaro appunto e Vlahovic. Vedremo come si completerà il giro attaccanti”.