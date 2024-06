Uno dei rinnovi più complicati in casa Inter è quello di Denzel Dumfries . Non c'è ancora un accordo tra le parti, anzi la trattativa sembra essere ferma. Per questo il club nerazzurro sta vagliando le alternative per la fascia destra. Oltre a Holm, tornato allo Spezia dopo la stagione all'Atalanta, ci sono anche altre opzioni sul taccuino di Ausilio.

"Sul taccuino di Ausilio e Baccin c’è anche Amar Dedic, bosniaco del Salisburgo, con cui ha appena raccolto 31 presenze stagionali (senza saltare un minuto in Champions), con 5 gol e altrettanti assist. Il classe 2002 da piccolo era un talento sugli sci. Dopo i paletti sulla neve, Dedic si è messo a saltare gli avversari in campo. Dopo avere iniziato in attacco, è scalato in difesa dove può adattarsi anche da centrale. Il contratto in scadenza nel 2027 non aiuta ad abbassare una quotazione sui 20 milioni. A lui potrebbe fare un pensiero anche il Napoli, se partisse Di Lorenzo", rivela La Gazzetta dello Sport.