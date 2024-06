Il futuro di Denzel Dumfries è ancora in bilico. "L’olandese è in ballo sul rinnovo di un contratto in scadenza nel 2025 (l’Inter farà di tutto per non perderlo a zero)", si legge sul Corriere dello Sport in edicola stamattina. La trattativa, che nei mesi ha subito anche un forte rallentamento, rimane in piedi e in attesa di sviluppi.