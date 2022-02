Inter, è l’ora di Gosens e Correa? Inzaghi ha deciso come impiegarli

Il tecnico nerazzurro ha finalmente tutti gli elementi a disposizione e può programmare l'inserimento degli ultimi reintegrati

Dalla Gazzetta dello Sport di oggi emergono novità sugli ultimi due elementi che hanno lasciato l'infermeria: "Lavoro di scarico per chi ha giocato a Genova e allenamento consueto per tutti gli altri. Gosens corre così verso la prima convocazione, dopo che Inzaghi ha preferito fargli fare una seduta in più di allenamento invece di mandarlo in panchina al Ferraris. L’ex Atalanta potrebbe fare il suo debutto a gara in corso: magari 15-20 minuti, difficile immaginarsi di più. E anche Correa è pronto: ieri l’argentino ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato, anche il suo rientro si avvicina. Una scintilla importante per dare la scossa all’attacco inceppato".