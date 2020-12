Inter, per l’attacco nuova ipotesi dalla Premier: proposto Origi, garantisce Lukaku

Il mercato di gennaio incombe, e l’Inter è pronta a cogliere eventuali opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Una delle necessità più impellenti è una punta che possa dare man forte ai titolarissimi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, considerati i frequenti problemi fisici di Sanchez e la scarsa considerazione di cui gode Pinamonti. L’ultimo profilo valutato dalla dirigenza nerazzurra, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Divock Origi, attaccante belga in uscita dal Liverpool.

NUOVA PROPOSTA – “Le opzioni sul tavolo solo diverse. Tra queste va inserito anche Divock Origi, il belga che in questa sessione invernale lascerà il Liverpool. I suoi agenti lo hanno proposto a metà Europa perché l’arrivo estivo di Jota alla corte di Klopp ha ulteriormente ridotto l’impiego dell’eroe della Champions 2018-19 alzata dai Reds. Ieri contro il West Bromwich ha collezionato appena la terza presenza stagionale in Premier ed è alla ricerca di un maggior spazio perché vuole conquistare una convocazione per gli Europei.

L’Inter in teoria di spazio non potrebbe garantirgliene molto perché non ha neppure le coppe europee. Di sicuro in molte delle altre formazioni che hanno chiesto informazioni (il Liverpool lo lascerà partire in prestito) di possibilità ne avrebbe di più: il Wolverhampton, il Newcastle, il Brigton, l’Aston Villa e lo Schalke ’04 sono tra quelle che finora hanno bussato alla sua porta“.

GARANTISCE LUKAKU – “Il club nerazzurro però avrebbe un duplice vantaggio: il fascino di lottare per un grande obiettivo come lo scudetto e la possibilità di ritrovarsi come compagno il connazionale Lukaku, con il quale ha condiviso lo spogliatoio della nazionale. Con i Diavoli Rossi Divock non è stato convocato a novembre e dall’ultima volta in cui lui e Big Rom hanno giocato qualche minuto insieme sono passati 4 anni e mezzo perché sono stati sempre considerati alternativi. E siccome Lukaku è titolare inamovibile… Origi ha un fisico importante, ma anche buona tecnica ed è stato utilizzato in carriera pure come esterno a sinistra o seconda punta“.