FCIN1908 / Inter, ottimismo Thuram: quelle mail mai buttate. Le cifre. E non esclude Lukaku

L’Inter procede spedita verso Marcus Thuram, a prescindere da quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku. Per adesso i due non sono alternativi e l’idea dei nerazzurri è comunque quella di trovare una soluzione in uscita per Joaquin Correa. In viale della Liberazione non si sbilanciano, ma gli ultimi dialoghi hanno regalato tanto sano e buono ottimismo alla dirigenza. Thuram ha chiaramente detto all’Inter che vestire il nerazzurro sarebbe un suo desiderio, anche per chiudere quel cerchio che solo la sfortuna ha tenuto aperto, quando quell’infortunio fece cadere una trattativa di fatto chiusa, spingendo i nerazzurri verso Correa. Di quell’accordo, sgretolatosi in poche ore, ci sono ancora le mail che precedevano lo scambio dei documenti. Una beffa che Thuram non ha mai mandato giù e che adesso vorrebbe finalmente mettere da parte, siglando per davvero il contratto che lo legherebbe all’Inter.